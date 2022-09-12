Беглецы загружают на машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры, из школ выносят инвентарь.

На Харьковском направлении оккупанты, которые бегут от наступления ВСУ занимаются мародерством.

Об этом сообщило Главное управление разведки Украины.

"На Харьковском направлении в результате успешного контрнаступления украинских Сил обороны оккупанты пытаются бежать вглубь временно захваченных территорий. Часть из них пытается перейти границу с РФ и выехать на территорию Белгородской области. Во время побега рашисты занимаются массовым мародерством, загружая на машины отобранные у украинцев генераторы, телефоны, компьютеры", - говорится в сообщении.

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Зафиксированы неединичные случаи грабежей школ. Из спортзалов выносят даже турники и спортивные снаряды.

"В одном из сел рашисты угнали автобус и покинули за 6 километров. В нем обнаружено 36 тел оккупантов", - сообщила разведка.

В ГУР отмечают, что личному составу подразделений так называемой "ДНР", которые до недавнего времени дислоцировались в Изюме, пришлось отступить на 60 километров от города, из-за отсутствия пополнения боекомплекта и топлива. Их родственники шокированы рассказами о наступлении Украины, поскольку в российских СМИ озвучивается обратная информация – об успешном наступлении рашистов.

Контрнаступление ВСУ: что известно

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 11 сентября 2022 года ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.

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