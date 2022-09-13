В частности, речь идет о таких населенных пунктах как Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригорьевка.

Силы обороны Украины успешно отбили атаки российских захватчиков в 7 населенных пунктах.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Силы обороны (Украины) успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцевое, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригорьевка", - отмечается в сводке.

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"В течение суток авиация Сил обороны совершила девять ударов - нанесено поражение по семи опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага, уничтожены две позиции его зенитных ракетных комплексов. Потери живой силы и техники оккупантов уточняются", - сказано в сводке.

Также за минувшие сутки украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункты управления, районы сосредоточения живой силы и боевой техники противника. В зону поражения попали комплекс радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция "Зоопарк", артиллерийские подразделения и склады боеприпасов.

Как заявили в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В то же время, на других направлениях противник обстреливал инфраструктуру из минометов, танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

Отдельно, на Северском направлении оккупанты стреляли неподалеку Атинского и Стукаловки Сумской области, а на Харьковском - в районах Казачьей Лопани, Барановки и Купянска.

На Краматорском направлении - в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорный, Роздолевка и Григоровка, а на Бахмутском направлении - в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина.

Также, на Авдеевском направлении - населенные пункты Авдеевка, Орловка, Ласточкино, Красногоровка, Водяное, Марьинка и Новомихайловка,а на Новопавловском направлении - вблизи Угледар, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки.

На Запорожском направлении - в районах населенных пунктов Каменское, Малая Токмачка, Щербаки, Волшебное, Нестерянка, Орехово, Белогорье, Железнодорожное, Темировка, Новополь и Времовка, а на Южнобугском направлении фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы вдоль линии соприкосновения. Кроме того, противник вел воздушную разведку БпЛА - совершил 23 вылета.

"В целом, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных, двадцать пять авиационных ударов, совершили одиннадцать обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины", - говорится в сводке.

Как отметили в Генштабе, противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск на отдельных направлениях. Враг ведет воздушную разведку и наносит огневое поражение подразделениям наших войск, пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения, осуществляет перемещение своих войск. Сохраняется дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник продолжает тактику террора и запугивания гражданского населения. Под удары попали города Харьков и Лозовая. От авиаударов и обстрелов из РСЗО повреждена инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая Долина, Зайцево, Юрьевка, Нью-Йорк, Первомайское, Каменка, Степное, Малые Щербаки, Сухой Ставок, Костромка, Белая Криница и Мирное.

Как писал УНИАН, ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге 29 августа, с тех пор защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров. Впоследствии стало известно об активизации боев на Харьковщине.

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