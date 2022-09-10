Российская армия брала район нашего контрнаступления 120 суток подряд, отметил советник ОП.

Советник ОП Алексей Арестович заявил, что ВСУ проводили наступательную операцию силами, которых было намного меньше, чем у оккупантов.

Об этом он поделился в своем Telegram.

Российская армия брала район нашего контрнаступления 120 суток подряд. При этом, российская армия была в численном и принципиально большем количественном составе, когда они три месяца подряд вываливали на наши позиции по 45-60 тысяч снарядов в сутки, а мы еле могли ответить 4000-6000-ми, а на один наш ствол артиллерии они имели 10-15 своих", - высказался Арестович. Видео дня

Он добавил, что украинские защитники "освободили эту территорию за четверо суток меньшими силами, чем у обороняющихся".

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге в конце августа. По состоянию на 9 сентября, по подсчетам Института изучения войны, защитники отбили у врага 2,5 тысячи квадратных километров.

По словам представительницы ОК "Пивдень" Натальи Гуменюк, ВСУ на разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

Контрнаступление на юге продолжается одновременно с операциями украинских сил на линии Харьков – Изюм. Украинские силы продолжают ежедневно атаковать российские понтонные и паромные переправы на юге, однако сохраняют суровую оперативную тишину.

8 сентября ВСУ официально отчитались президенту об освобождении Балаклеи Харьковской области. Утром, 10 сентября, появилась информация об освобождении Купянска.

По мнению аналитиков, украинские войска могут создать угрозу окружения сил противника в Изюме. Британские разведчики, в свою очередь, констатируют, что нападение ВСУ под Харьковом было для россиян неожиданным.

Пока российское командование ответило демонстрацией стягивания "резервов" к разбитым группировкам.

США вечером 9 сентября впервые назвали действия ВСУ возле Херсона "контрнаступлением". Накануне глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что считает операцию Вооруженных сил Украины "вдохновляющей", а глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли видит в ней "устойчивый прогресс".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 52 150 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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