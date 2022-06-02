Украинские защитники за сутки уничтожили еще три склада боеприпасов противника на юге.

В течение 1 июня украинские военные на юге страны в результате боев уничтожили 21 оккупанта, атаковали три полевых склада боеприпасов врага и потопили два скоростных десантных катера.

Об этом говорится в сводке оперативного командования "Південь" в Facebook.

Катера российские военные скрыли в Днепро-Бугском лимане в готовности к отработке диверсионной-разведывательных действий.

Кроме того, ВСУ уничтожили:

1 зенитную и 1 самоходную артиллерийскую установки;

4 танка Т-72;

4 единиц бронированной и автомобильной техники;

3 БПЛА.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской области, до сих пор продолжаются тяжелые бои за Северодонецк. По информации Генштаба, оккупанты установили контроль над восточной частью города.

По мнению западных чиновников, захват вражескими войсками Северодонецка вряд ли "станет основой" российской кампании на Донбассе, которая может затянуться "до конца года".

Чтобы объявить о победе, ВС РФ должны были бы достичь "дальнейших сложных оперативных целей". Для этого нужно взять город Краматорск, большую часть главной дороги М04 между украинским городом Днепром и Донецком.

Накануне глава Луганской области Сергей Гайдай отмечал, что россиянам не удастся окружить украинские силы, поскольку у ВСУ есть возможность отойти на оборудованные позиции за городом.

Одновременно на Херсонском направлении продолжается контрнаступление ВСУ. Украинские защитники уже освободили на севере региона уже 20 населенных пунктов.

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