По мнению президента, Россия настолько презирает и собственных граждан, что они и не понимают, в чем ценность жизни человека.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские солдаты убивают и гибнут сами так, будто они пыль под ногами хозяев России.

Об этом он заявил в видеообращении.

Президент напомнил, что ежегодно 1 июня отмечается День защиты детей.

"Но с 24 февраля в нашей стране изменилось все. Буквально каждый день для нас теперь день защиты, день защиты всех наших людей, детей, нашего будущего, защиты свободной страны, в которой каждый ребенок сможет, когда вырастет, жить такой жизнью, какой ему захочется без принуждения...",- отметил он.

Зеленский подчеркнул, что все видят, что Россия несет Украине и что она хочет принести в другие страны Европы - полное презрение к отдельным людям, народам.

По мнению главы государства, Россия настолько презирает и собственных граждан, что они и не понимают, в чем ценность жизни человека.

"Русские солдаты убивают и гибнут сами так, будто они не люди, а пыль. Пыль под ногами хозяев России", - сказал он.

Президент подчеркнул, что принципы жизни украинцев совсем другие, несмотря на то, что сама жизнь изменилась с наступлением военного времени.

"Каждый человек имеет значение - это главное, что отличает нас от оккупантов", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что за 98 дней полномасштабного вторжения России в результате ударов оккупантов пострадали 689 детей - и это лишь случаи, о которых известно.

"У нас пока нет всей информации с территории, которая сейчас остается оккупированной. Но из того, что известно на сегодня, – 446 детей ранены, 243 ребенка погибли. Еще 139 пропали без вести...", - добавил глава государства.

Зеленский коротко рассказал истории нескольких детей, погибших в результате вражеских обстрелов.

"Я назвал сейчас только десяток детей с 243. И это не просто цифры. Каждая строка - это отдельный мир, который был уничтожен армией России. В этом перечне есть и те, о ком вообще ничего неизвестно, даже имени...", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации ликвидировали 30 700 вражеских солдат.