По словам главы Херсонской ОВА Лагуты, ВСУ двигаются дальше на юг.

На севере Херсонской области подразделения Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов более 20 населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута в эфире телемарафона.

"Со (стороны – ред.) Днепропетровской области освобождено более 20 населенных пунктов", - сказал он.

Лагута также сообщил, что оккупированную территорию области покинули около половины населения.

По словам Лагуты, ВСУ двигаются дальше на юг.

Как сообщал УНИАН, 27 мая Геннадий Лагута сообщил, что ситуация на Херсонщине тяжелая, люди ожидают освобождения и не принимают "правила" оккупантов. Лагута добавил, что российские войска постоянно обстреливают освобожденные территории, а также территории Нововоронцовской, Высокопольской, Кочубеевской громад и часть территории Великоалександровской громады.

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