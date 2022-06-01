Россия может замедлить свое наступление после захвата Северодонецка, чтобы перегруппироваться, что может привести к паузе.

Ожидаемая потеря Северодонецка "вряд ли станет основой" российской кампании на Донбассе в войне, которая теперь может затянуться до конца года, учитывая медленные темпы продвижения Москвы.

Об этом сказал западный чиновник, передает The Guardian.

Отмечается, что Россия должна была бы достичь "дальнейших сложных оперативных целей", чтобы объявить победу на нынешних сокращенных сроках кампании Кремля, сказал чиновник. Для этого нужно взять город Краматорск, большую часть главной дороги М04 между украинским городом Днепром и Донецком.

"Хотя мы видим, что Россия начинает учиться на своих ошибках и продвигается на Донбассе, я считаю, что важно подчеркнуть, что битва за Северодонецк вряд ли станет ключом донецкой кампании", - заявил чиновник.

Запад считает, что оценка Украины о том, что она теряет от 60 до 100 военнослужащих ежедневно, убитыми в боях, является "достаточно достоверной", хотя моральный дух войск остается намного выше, чем у захватчиков, где "растет разочарование".

По словам чиновника, Россия может замедлить свое наступление после захвата Северодонецка, чтобы перегруппироваться, что может привести к паузе.

"Маловероятно, что российские захватчики получат возможность немедленно продолжать боевые действия после падения города, последнего удерживаемого Украиной в Луганской области. Зато московские силы могут быть вынуждены сделать своеобразную оперативную паузу для восстановления и пополнения запасов", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что российские оккупанты дошли до центра Северодонецка и пытаются там закрепиться. Он отметил, что в городе "обстановка очень непростая".

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