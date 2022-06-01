На Славянском направлении враг наступал в районе Долгенького и Дибривное, понес потери и отошел.

Враг установил контроль над восточной частью Северодонецка.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Так, на Харьковском направлении основные усилия противника сосредоточены на удержании занятых рубежей и сдерживании продвижения наших войск.

Для снижения наступательного потенциала украинских войск враг осуществляет огневое поражение позиций Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Золочев и Дергачи.

Кроме того, на Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии украинские подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Ридне, а также вел наступление в направлении Немаленькое и Дибривное, понес потери и отошел.

На Донецком направлении противник наносил авиационные удары силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и армейской авиации – неподалеку населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.

"На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города. На Бахмутском направлении противник проводит штурм в населенном пункте Камышеваха, успеха не имеет", - говорится в сводке.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не проводили.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступать на востоке Украины, намереваясь выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Враг уже пробрался в Северодонецк, в настоящее время за контроль города идут бои. Риска окружения ВСУ нет, поскольку у украинских сил есть возможность покинуть населенный пункт в направлении Лисичанска, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По данным Генштаба ВС России собираются наступать на Харьковском направлении. Ранее большая колонна военной техники в том районе была заблокирована контрнаступательными мерами украинских защитников.

В то же время ВСУ продолжают успешно вытеснять оккупантов из населенных пунктов на Херсонском направлении.

Украинские военные уничтожили уже 30 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской военной техники.

В США считают, что следующие недели боев в Украине будут решающими.

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