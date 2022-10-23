Вооруженные силы Украины поразили 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов, а также склад боеприпасов врага.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла шесть ударов.
"Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага. За сегодня, предварительно, подразделения противовоздушной обороны сбили двенадцать БпЛА "Shahed-136", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщили в Генштабе, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и зенитный ракетный комплекс противника.
Война РФ против Украины: последние новости
Сейчас продолжается контрнаступление украинских защитников. ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область.
14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных.
5 октября Гайдай заявил о начало деоккупации Луганщины.
Армия Украины также продвинулась в Херсонской области. По состоянию на 21 октября в регионе деокуповано 88 населенных пунктов.
Утром в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 400 оккупантов. Враг продолжает обстреливать мирные города Украины, однако Вооруженные силы дают рашитам достойный отпор.