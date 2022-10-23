Подразделения противовоздушной обороны сбили, предварительно, 12 беспилотников "Shahed-136".

Вооруженные силы Украины поразили 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов, а также склад боеприпасов врага.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла шесть ударов.

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"Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага. За сегодня, предварительно, подразделения противовоздушной обороны сбили двенадцать БпЛА "Shahed-136", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в Генштабе, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и зенитный ракетный комплекс противника.

Война РФ против Украины: последние новости

Сейчас продолжается контрнаступление украинских защитников. ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область.

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных.

5 октября Гайдай заявил о начало деоккупации Луганщины.

Армия Украины также продвинулась в Херсонской области. По состоянию на 21 октября в регионе деокуповано 88 населенных пунктов.

Утром в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 400 оккупантов. Враг продолжает обстреливать мирные города Украины, однако Вооруженные силы дают рашитам достойный отпор.

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