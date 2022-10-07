В Луганской области максимальная концентрация военных противника, отметил глава Луганской ОВА.

Луганская область - это реально самая сложная область Украины в плане деоккупации.

На Луганщине максимальная концентрация военных противника, рассказал УНИАН глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"…тут работает несколько факторов сразу - один из них… это то, что вот те, кто сбежал с Лимана и с Харькова, они все-таки побежали все в Луганскую область. Поэтому концентрация военных максимальная…", - отметил чиновник.

По его словам, враги также имели достаточно времени, чтобы зарыться и подтянуть резервы.

"У них было достаточное количество времени, чтобы зарыться… у них было достаточное количество времени, чтобы подтянуть резервы, может и плохие, да, это свежемобилизованные, но это все равно солдаты, которые, ну, худо, бедно, но стреляют в нашу сторону", - добавил глава ОВА.

Чиновник подчеркнул, что продвижению украинской техники также не способствует осенняя погода - ливни, вязкость, грязь.

Контрнаступление Украины 2022 - самые важные новости

ВСУ пошли в контрнаступление в конце августа. В середине сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковщина освобождена от захватчиков.

2 октября глава государства сообщил, что от захватчиков зачищен город Лиман Донецкой области.

5 октября Сергей Гайдай поделился, что армия Украины пошла вперед в Луганской области и уже освободила от оккупантов шесть населенных пунктов.

ВСУ также продвигались вперед на юге. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба нашей армии, бригадный генерал Алексей Громов сказал, что на Херсонщине наши войска с 1 октября освободили 29 населенных пунктов.

Справка УНИАН. В 2014 году пророссийские боевики захватили часть Луганской области и создали там так называемую "ЛНР". Между захваченной территорией и землей, подконтрольной Киеву, появилась линия разграничения.

В 2022-м РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, захватила новые территории Луганщины и решила их аннексировать после псевдореферендума, который не признал почти весь мир.

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