За прошедшие сутки уничтожено не менее 5 танков врага, 20 БПЛА, 2 самолета, 14 артиллерийских систем, 18 бронемашин.

За сутки ликвидировано 400 оккупантов и сейчас потери вражеского войска приблизились к 67,5 тыс. человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 октября ориентировочно составили: личного состава ‒ около 67470 (+400 за минувшие сутки) человек ликвидированы", - указано в сообщении.

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Также уничтожено: танков ‒ 2584 (+5 за минувшие сутки), боевых бронированных машин ‒ 5284 (+18), артиллерийских систем – 1667 (+14), РСЗО – 374 (+1), вертолетов – 245 (+2), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1361 (+20), крылатых ракет ‒ 350 (+21), автомобильной техники и автоцистерн – 4039 (+18).

Кроме того, за время полномасштабного вторжения уничтожено 189 вражеских средств ПВО, 270 самолетов, 16 кораблей, 148 единиц специальной техники.

Отмечается, что данные потерь противника уточняются.

Как сообщал УНИАН, за сутки на южном направлении ВСУ уничтожили два вражеских вертолета, 47 рашистов, 2 танка, РСЗО "Град", противотанковый ракетный комплекс, 16 единиц авто-бронетанковой техники и четыре склада с боеприпасами оккупантов. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более двухсот огневых задач.

Раньше в Генштабе ВСУ уточнили, что в Запорожской области и на Херсонщине за предыдущие дни ранено около 250 оккупантов. Также в результате поражения места дислокации захватчиков, уничтожено в целом 11 единиц вооружения и военной техники.

Война в Украине - основное

Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Через полгода Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.

23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила попытку аннексии Россией части восточной Украины в ходе голосования 12 октября. "За" проголосовали 143 страны, "против" - 5, еще 35, включая Индию и Китай, "воздержались".

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