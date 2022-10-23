За сутки оккупанты нанесли два ракетных и 25 авиационных ударов, а также совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах семи населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

"Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клещеевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области", - отметили в Генштабе.

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Отмечается, что всего за сутки оккупанты нанесли два ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Вражеским ударам подверглись объекты гражданской инфраструктуры Николаева, Запорожья и Новотаврического Запорожской области", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

В то же время сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры с территории Беларуси. В том числе и с применением ударных беспилотников иранского производства.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы: на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ямполовка, Каменка и Белогоровка; на Бахмутском - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Бахмутского, Бахмута, Клещеевки, Озаряновки, Опросного, Соледара и Яковлевки Донецкой области; на Авдеевском и Запорожском - из танков и артиллерии разных типов, в районах Авдеевки, Первомайского, Невельского, Водяного, Новомихайловки, Марьинки, Пречистовки, Новополя, Новоселки и Железнодорожного.

"На Южнобугском направлении враг обстреливал военную и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, что неподалеку с линией соприкосновения. От огня реактивной и ствольной артиллерии пострадали Никополь и Ильинка Днепропетровской области", - сообщили в Генштабе.

Война РФ против Украины: последние новости

22 октября Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией. По словам президента, когда Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года, тогда Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить. В тот же день он ответил на угрозы РФ и предупредил Путина о последствия в случае удара по "центру принятия решений".

Утром в Генштабе сообщили, что за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 400 оккупантов. Враг продолжает обстреливать мирные города Украины, однако Вооруженные силы дают рашитам достойный отпор.

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