Украинские военнослужащие продолжают захватывать технику врага.

Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать технику противника и наносить ему потери в живой силе.

На этот раз ВСУ захватили российскую военную технику с нанесенной на нее меткой V. Соответствующие фото распространены в сети.

Так, возле российского военного грузовика стоят украинские военнослужащие. Также, очевидно, они захватили БТР. Локация неизвестна.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала видео с военным принадлежностям российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев.

Вас также могут заинтересовать новости: