Украинские военные захватили вражескую технику
Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать технику противника и наносить ему потери в живой силе.
На этот раз ВСУ захватили российскую военную технику с нанесенной на нее меткой V. Соответствующие фото распространены в сети.
Так, возле российского военного грузовика стоят украинские военнослужащие. Также, очевидно, они захватили БТР. Локация неизвестна.
Украинские военные захватили вражескую технику
Ранее Служба безопасности Украины опубликовала видео с военным принадлежностям российских оккупантов, которые ехали захватывать Киев.