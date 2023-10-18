Авиация нанесла также 15 ударов по местам скопления сил и средств войск РФ.

За сутки ВСУ уничтожили многочисленные важные военные объекты оккупантов, среди которых 5 пунктов управления, склад боеприпасов, ЗРК-комплексы.

"Подразделения ракетных войск поразили 5 пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника", - информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке.

Также работала авиация Сил обороны и нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 3 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

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При этом в течение суток враг нанес 3 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Также российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 6 "шахидов".

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Как сообщал УНИАН, в начале этих суток оккупанты ударили ракетой по Запорожью. В результате попадания ракеты разрушена жилая многоэтажка в центре города. Наутро известно о двух погибших людях и еще 4 пострадавших. Считается, что под завалами могут быть еще 3 жителей многоэтажки. На месте продолжают работать экстренные службы.

В течение суток российские оккупанты атаковали на шести направлениях. На фронте произошло 56 боевых столкновений, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

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