В частности, захватчики пытались атаковать на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали на шести направлениях. На фронте произошло 56 боевых столкновений, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. В частности, на Купянском направлении украинские воины отбили 12 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка Харьковской области и еще 7 атак возле надежды Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное Харьковской области.

"На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Колодцы, Белогоровка, Спорное, Веселое Донецкой области. На Бахмутском направлении украинские воины отбили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар недалеко от Нью-Йорка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Григоровка, Часов Яр, Ивановское, Константиновка Донецкой области", - говорится в сообщении.

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На Авдеевском направлении, как заявили в Генштабе, враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки и южнее Тоненького Донецкой области. Силы обороны отразили здесь 5 атак врага. Также противник нанес авиационный удар возле Степного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Кроме того, на Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Украинские воины отбили здесь 17 атак врага. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов, в частности, Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

"На шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Урожайного, Старомайорского, Ривнополя Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области", - говорится в сводке.

На Запорожском направлении украинские воины отбили все атаки врага в районе западнее Работиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Гуляйполе, волшебное, Новоданиловка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в британской разведке заявили, что оккупационные войска РФ начали скоординированное наступление на нескольких направлениях Восточного фронта. Там считают, что это будет самая значительная наступательная операция России по меньшей мере с января 2023 года.

Как говорится в отчете, российские войска ведут наступление на хорошо укрепленный город Авдеевка Донецкой области. Оно еще с 2014 года находится на линии фронта и является основным препятствием для вражеских войск в попытке оккупировать всю Донецкую область.

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