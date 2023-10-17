Поражены пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и три удара по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что с начала суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены одна управляемая авиационная ракета Х-59 и шесть "шахедов".

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В течение суток российские оккупанты атаковали на шести направлениях участка фронта. В частности, на Купянском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях. Только на Купянском направлении украинские воины отбили 12 атак врага. Также враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации на Авдеевском направлении.

Кроме того, ночью был нанесен удар по аэродрому во временно оккупированном Бердянске, где находились российские вертолеты. СМИ писали, что украинские воины впервые ударили по оккупантам дальнобойными ракетами ATACMS.

Впоследствии президент Зеленский подтвердил получение этих ракет от США. Он подчеркнул, что они хорошо себя показали.

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