Подобные удары в будущем, вероятно, повторятся, считает Жовтенко.

Удар ВСУ по аэродрому в Новофедоровке (Крым) мог быть нанесен с оккупированной территории. В будущем подобные "хлопки" могут повториться, считает военный эксперт Тарас Жовтенко.

Об этом он заявил "Апострофу".

По мнению эксперта, вчерашний удар укладывается в логику, выбранную украинской армией несколько недель назад.

"Это тактика последовательного нанесения ударов по логистике и военным объектам в тыловом расположении российских войск. Там, где украинские военные могут дотянуться. Здесь нужно понимать еще такую вещь: то, что мы видим на картах, эти линии разграничения, в реальности все совсем не так. Во-первых, этих линий в реальности, разумеется, нет. Во-вторых, российские военные не выстроились в ряд по этим линиям", - объяснил Жовтенко.

Эксперт спрогнозировал, что ВСУ воспользуются преимуществом в мобильности артиллерии и актуальности разведданных в будущем. По его словам, наши защитники понимают, где можно проникнуть на оккупированную территорию, отстреляться и оперативно покинуть ее.

"Поэтому, в принципе, я так понимаю, что чем дальше, тем больше будут пользоваться такими преимуществами. Во-первых, мобильностью. Во-вторых, пониманием передвижения и того, как россияне располагаются на тех территориях, которые они условно пока контролируют", - отметил специалист.

Удары по объектам на полуострове, считает он, ослабляют возможности врага подкреплять и усиливать группировку на юге Украины.

"Вчера буквально была информация о том, что снова на севере полуострова замечено огромное количество российской техники, которую россияне пытаются перебросить на усиление южного направления. Так же, как и стационарные объекты россиян, эти скопления военной техники - это тоже потенциальные цели для ударов", - говорит эксперт

Удар по аэродрому в Крыму

Днем во вторник, 9 августа, в захваченном Российской Федерацией Крыму произошли взрывы в районе военного аэродрома возле города Саки. Именно с этой авиабазы вражеские самолеты летели бомбить Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

Отреагировали на это и в украинском оборонном ведомстве.