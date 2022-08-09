До 2014 года это была база ВМС Украины, затем ее захватили россияне.

Сегодня, 9 августа, в Крыму раздавались взрывы на одном из ключевых аэродромов российской авиации.

Об этом сообщают "Схемы".

До 2014 года это была база ВМС Украины. Сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк ППС России, в составе которого преимущественно истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. Отсюда русская армия осуществляет авианалеты и бомбардировки украинских городов.

Кроме того, журналисты опубликовали снимки сервиса Planet Labs, датированные 9 августа в 11:10 по Киеву, то есть примерно за 4 часа до взрывов. На них видны склады и многочисленная военная авиация, которая здесь располагается.

Снимков аэродрома после взрывов пока нет.

Ранее сообщалось, что в Крыму в Новофедоровке произошли мощные взрывы в районе военного аэродрома, с которого во время полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины рано утром 24 февраля, самолеты оккупантов летали бомбить Николаевскую, Херсонскую и Запорожскую области.

Бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив намекнул, что мощные взрывы в Крыму 9 августа произошли в результате обстрела, осуществленного украинской стороной.

В Минобороны России утверждали, что взрывы произошли из-за того, что сдетонировали боеприпасы.

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