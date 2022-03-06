Войско Украины дает достойный отпор противнику, отметил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркивает, что враг готовит вторую волну широкомасштабного наступления и не оставляет надежд захватить Киев.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Украинская армия дает достойный отпор, и день нашей победы над российской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасный и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", - отметил Данилов.

Он отметил, что стратегически важными остаются города Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.

"План врага - взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения", - добавил секретарь СНБО.

Кроме того, он отметил, что основное внимание командование российских оккупационных войск переносит на юг, пытаясь лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям, что, по их мнению, создаст условия экономического подавления украинского сопротивления.

"Враг не оставляет надежд овладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра", - подчеркнул также Данилов.

В то же время со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением.

"Мы сделали самый трудный шаг к победе, но впереди еще много работы по уничтожению оккупантов и возвращению всех украинских земель! Похоронки русским матерям и тоны обугленного русского военного железа - памятка для следующей волны оккупантов: не лезьте - убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество проснулось, если не от чувства вины, то от боли", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, 24 февраля рано утром войска рф ворвалась на территорию Украины. Позже украинская Верховная Рада проголосовала за введение военного положения.

Враг атаковал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов.