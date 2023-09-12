Украина начала возвращать то, что было захвачено Россией еще до полномасштабного вторжения.

Восстановление контроля над буровыми платформами в морской акватории между островом Змеиный и западным побережьем Крыма расширяет операционное пространство ВСУ и приближает время освобождения Крыма. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

В Центре отмечают, что под контролем РФ буровые платформы вели незаконную добычу на украинском шельфе. Морские вышки служили также военными объектами РФ: вертолетными площадками и конструкциями для размещения технических средств наблюдения. Сейчас эта инфраструктура агрессии ликвидирована.

"Морские буровые платформы - собственность Украины, захваченная российскими оккупантами в 2014 году. Украина всегда возвращает свое... Установление контроля над буровыми платформами у самого крымского побережья свидетельствует о расширении операционного пространства Сил обороны Украины в Черном море и приближает время освобождения Крыма", - подчеркнули в Центре стратегических коммуникаций.

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Кроме того отмечается, что операция на газодобывающих платформах имеет большое символическое значение: Украина начала возвращать то, что было захвачено Россией еще до полномасштабного вторжения.

Возвращение под контроль "вышек Бойко" - что известно.

"Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море.

11 сентября Главное управление разведки сообщило, что Украина вернула под свой контроль так называемые "вышки Бойко" в Черном море - буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". В операции были задействованы силы подразделений ГУР МО Украины.

Во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

После полномасштабного вторжения России Украина нанесла удары по нескольким контролируемым россиянами платформам. В разведке отмечают, что эти участки являются предметом интереса для обеих сторон, контроль над ними периодически переходит то к Украине, то к России.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что это сцецифический объект, поскольку это дополнительные конструкции, которые находятся в территориальном море и за пределами территориального моря, в исключительной морской экономической зоне Украины. По ее словам, сами вышки россияне использовали для того, чтобы размещать там разведывательную и радиолокационную аппаратуру, а возможно и какие-то противовоздушные средства.

Гуменюк пояснила, что уничтожение аппаратуры на этих вышках лишило россиян глаз, ушей и средств защиты.

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