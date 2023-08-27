Столкновения идут между ВМС Украины и авиацией оккупантов.

В акватории Черного моря ВМС Украины ведут бои с авиацией оккупантов вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой.

На прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный малый катер, который находился у платформы на северо-западе моря, сообщает британская разведка.

Операторами платформ является компания "Черноморнефтегаз", которая была захвачена пророссийскими оккупационными властями Крыма во время аннексии 2014 года.

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После полномасштабного вторжения России в 2022 году Украина нанесла удары по нескольким контролируемым россиянами платформам. Сейчас эти участки являются предметом интереса для обеих сил, контроль над ними периодически переходит то к Украине, то к России.

"Платформы имеют ценные ресурсы углеводородов. Однако, как и остров Змеиный на западе, они также могут использоваться как передовые базы развертывания, места для посадки вертолетов и размещения ракетных систем большой дальности", - сообщает Минобороны Британии.

Россия может пойти в оперативное наступление по линии Купянск-Лиман

Накануне британская разведка сообщила, что армия РФ в Украине сталкивается с немалым давлением под Бахмутом. Учитывая ограниченный успех врага на участке Купянск-Лиман, там РФ может попытаться реализовать наступление на оперативном уровне, чтобы восстановить утраченную инициативу на поле боя.

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