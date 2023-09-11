Под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш".

Украина вернула под свой контроль так называемые "вышки Бойко" в Черном море, сообщает Главное управление разведки.

"Уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш", - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что во время проведения операции спецназовцам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС "Неву", который может отслеживать движение судов в Черном море.

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Также во время одной из фаз этой операции состоялся бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30.

"В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить.",- отмечают в ГУР.

"Вышки Бойко" - что известно

"Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Россия оккупировала их в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях, как вертолетные площадки и для размещения средств РЛС.

После полномасштабного вторжения России Украина нанесла удары по нескольким контролируемым россиянами платформам. В разведке отмечают, что эти участки являются предметом интереса для обеих сторон, контроль над ними периодически переходит то к Украине, то к России.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что это сцецифический объект, поскольку это дополнительные конструкции, которые находятся в территориальном море и за пределами территориального моря, в исключительной морской экономической зоне Украины. По ее словам, сами вышки россияне использовали для того, чтобы размещать там разведывательную и радиолокационную аппаратуру, а возможно и какие-то противовоздушные средства.

По ее словам, уничтожение аппаратуры на этих вышках лишило россиян глаз, ушей и средств защиты.

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