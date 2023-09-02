Уничтожение аппаратуры на этих вышках лишило россиян глаз, ушей и средств защиты.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуацию вокруг "вышек Бойко", которые называет "опасными". Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ситуации вокруг "вышек Бойко" в Черном море.

Гуменюк отметила, что это сцецифический объект, поскольку это дополнительные конструкции, которые находятся в территориальном море и за пределами территориального моря, в исключительной морской экономической зоне Украины.

"И они опасны. Поскольку мы еще до начала полномасштабного вторжения, выходя на патрулирование этой ... акватории, говорили, что напряжение там, которое создавали российские корабли, постоянно провоцируя корабли морской охраны, в частности, оно граничило с "войной одного выстрела", - сказала пресс-секретарь.

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Она объяснила, что газоконденсатные месторождения - это опасный район, где применение оружия может иметь очень мощные последствия.

"Поэтому там больше происходили такие переговоры, угрозы, провокации общим маневрированием и так далее. Но огневых противостояний не происходило - именно из-за опасности района", - отметила Гуменюк.

По ее словам, сами вышки россияне использовали для того, чтобы размещать там разведывательную и радиолокационную аппаратуру, а возможно и какие-то противовоздушные средства. Так, добавила пресс-секретарь, с этой точки зрения, вышки имеют смысл как опорный пункт для расположения подобной аппаратуры.

"Сейчас, когда происходило освобождение острова Змеиный, мы четко обозначили, что уничтожение аппаратуры на этих вышках лишило россиян глаз, ушей и средств защиты. И соответственно, они пытаются вернуть над ними контроль именно для того, чтобы вновь восстановить там эту аппаратуру. Но это очень сложно", - сказала Гуменюк.

Она объяснила, что это сложно, в частности потому, что речь идет о буровых платформах в открытом море, которые являются движущимися объектами.

"Поэтому принимаем за основу: они находятся там, на них возможно расположение аппаратуры, россияне пытаются вернуть контроль, мы этого не позволяем", - подчеркнула пресс-секретарь.

Бои в Черном море-что известно

В конце августа британская разведка сообщила, что в акватории Черного моря Военно-морские силы Украины ведут бои с авиацией российских оккупантов вокруг стратегически важных газовых и нефтяных платформ между Крымом и Одессой.

Так, по данным разведки, на прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял украинский военный малый катер, который действовал у платформы на северо-западе моря.

Отмечается, что операторами платформ является компания "Черноморнефтегаз", которая была захвачена пророссийскими оккупационными властями Крыма во время аннексии 2014 года.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения России Украина нанесла удары по нескольким контролируемым россиянами платформам. В разведке отмечают, что эти участки являются предметом интереса для обеих сторон, контроль над ними периодически переходит то к Украине, то к России.

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