Марта Гичко

Россия уже начала применять эти силы на Курском направлении.

Северокорейские войска уже вступили в бой с Вооруженными силами Украины на Курском направлении. Известно, что силы КНДР уже попали под обстрел.

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в Telegram.

"Первые военные КНДР уже попали под обстрел на Курщине", - заявил Коваленко, упустив детали.

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Армия Северной Кореи на войне с Украиной - что сообщалось

Напомним, в Госдепе США подтвердили, что Северная Корея отправила в Россию около 10 тысяч военных. При этом отмечалось, что войска КНДР уже в ближайшие дни могут принять участие в боевых действиях против Украины.

Кроме того, в ГУР рассказали, чем вооружены солдаты КНДР, которых РФ перебросила к границам Украины. По данным ведомства, их перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов ВКС.

В The Wall Street Journal писали, что решение Северной Кореи об отправке войск ставит перед дилеммой Китай, проверяя пределы его способности влиять на соседей.

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