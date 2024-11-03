Продал душу за рис: появились подробности сделки между Ким Чен Ыном и Путиным

В Северной Корее надеятся, что РФ поможет решить сразу несколько проблем внутри страны.

Северная Корея направила в РФ тысячи своих солдат, которые будут воевать против Украины. Экс-посол Южной Кореи в России Ви Сон Лак считает, что это довольно выгодная сделка для КНДР, сообщает The Korea Herald.

Финансовый и продовольственный кризисы Северной Кореи в значительной степени покроются за счет сделки с РФ, заявил дипломат. По его словам, КНДР ежегодно производит менее 4 миллионов тонн зерна, а рис составляет менее трети от общего объема агропродукции, что является недостаточным для страны.

"4 миллиона тонн зерна, которые, по словам Северной Кореи, она производит в год, на самом деле на 1 миллион тонн меньше, чем нужно, чтобы прокормить страну. Если РФ предлагает 600-700 тысяч тонн риса, то этого достаточно, чтобы покрыть более половины того, что потребуется КНДР для удовлетворения годового спроса", - сказал Ви Сон Лак.

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Также снизить дефицит продовольствия в КНДР поможет торговля оружием с РФ. Дипломат поделился, что Москва покупает у Пхеньяна артиллерийские снаряды.

Кроме того, сделка позволит Северной Корее воевать вместе с РФ на Корейском полуострове в случае непредвиденных обстоятельств, добавил Ви Сон Лак. Он рассказал:

"Если на Корейском полуострове когда-нибудь начнется война, КНДР может рассчитывать на то, что РФ придет на помощь".

Помимо этого некоторые детали сделки между КНДР и РФ раскрыли и в Институте стратегии национальной безопасности Южной Кореи (INSS). По словам экспертов, решение отправить северокорейские войска в Россию за несколько недель до президентских выборов в США было принято не просто так.

"США при Трампе могут выйти из Украины, что подорвет один из основных столпов новой структуры, напоминающей холодную войну, которую Пхеньян упорно строил в последние годы в тесном сотрудничестве с Москвой", - сказано в докладе INSS.

В Институте стратегии национальной безопасности Южной Кореи считают, что КНДР хочет привязать Россию к своей внешней стратегии, ускорив процесс отправки своих войск.

За участие в войне против Украины каждому северокорейскому солдату будут выплачивать около 2000 долларов ежемесячно, отметили в Национальной разведывательной службе Южной Кореи. В ведомстве подчеркнули, что в РФ отправят не менее 10 000 военных КНДР, а суммарный ежегодный размер выплат составит более 200 миллионов долларов.

Еще одной деталью сделки является то, что РФ помогает КНДР с передовыми космическими технологиями, упомянули в разведслужбе Южной Кореи. В ведомстве считают, что Северная Корея хочет запустить еще один военный разведывательный спутник.

Солдаты КНДР в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Китай против развертывания войск КНДР в России. В The Wall Street Journal выяснили, что Пекин обеспокоент тем, что это решение может привести к расширению военного партнерства между США, Западной Европой и их союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, в ГУР рассказали, чем вооружены солдаты КНДР, которых РФ перебросила к границам Украины. По данным ведомства, их перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов ВКС.

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