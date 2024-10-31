Солдаты КНДР проходят обучение на артиллерии, дронах, их готовят к базовым пехотным операциям, в том числе рытью окопов.

По оценкам США, в России находится около 10 тысяч северокорейских военных, из них около 8 тысяч - в Курской области. Об этом заявил на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что солдаты КНДР могут принять участие в боевых действиях уже в ближайшие дни.

"По последним данным, до 8 тысяч из них были переброшены в Курскую область. Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских войск, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни", - уточнил Блинкен.

Он отметил, что солдаты КНДР проходят обучение на артиллерии, дронах, их готовят к базовым пехотным операциям, в том числе рытью окопов. Это, по словам Блинкена, свидетельствует о том, что Россия планирует использовать их в операциях на фронте.

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При этом глава Госдепа США отметил, что если эти войска примут участие в боевых действиях или операциях по поддержке боевых действий против Украины, "они станут законными военными целями".

Войска КНДР в Украине

Эксперт Александр Коваленко отмечал, что Курская область - не единственное направление, которое Россия может усилить военными КНДР. Так, он считает, что вполне логичным было бы применение северокорейских военных на Покровско-Кураховском направлении, где Россия использует большое количество пехоты. Также они могут появиться в Запорожской области, чтобы решить вопрос с Роботинским выступлением.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что боевое столкновение солдат Северной Кореи с Силами обороны Украины - это вопрос дней.

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