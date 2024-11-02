Северокорейские военные, в частности, получили "Фениксы", поделились в ГУР МО.

В последнюю неделю октября 2024 года государство-агрессор Россия перебросила из приморского края РФ в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Отмечается, что северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов ВКС РФ.

Согласно сообщению ГУР МО, КНДРовцев вооружили, в частности, 60-мм минометами и автоматами АК-12.

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Кроме того, по данным разведки, военным из Северной Кореи выдали пулеметы РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7:

"Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, "особым бурятам" выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей".

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Ранее высокопоставленные представители украинской разведки рассказали изданию Financial Times, что около 3000 северокорейских военнослужащих были перевезены в Курскую область РФ.

Представитель Украины в Совбезе ООН Сергей Кислица заявил, что военные из КНДР, отправленные на помощь России для участия в войне против Украины, как ожидается, начнут принимать непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны уже в ноябре.

Командир Центра разведки министерства обороны Эстонии Антс Кивисельг выразил мнение, что участие военных КНДР в войне в Украине не вызовет существенных изменений, они только понесут большие потери.

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