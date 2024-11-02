В последнюю неделю октября 2024 года государство-агрессор Россия перебросила из приморского края РФ в районы вблизи с Украиной более 7 тысяч солдат армии КНДР.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Отмечается, что северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов ВКС РФ.
Согласно сообщению ГУР МО, КНДРовцев вооружили, в частности, 60-мм минометами и автоматами АК-12.
Кроме того, по данным разведки, военным из Северной Кореи выдали пулеметы РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7:
"Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии, "особым бурятам" выдали немного приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей".
В центре внимания Северная Корея - новости, которые уже известны
Ранее высокопоставленные представители украинской разведки рассказали изданию Financial Times, что около 3000 северокорейских военнослужащих были перевезены в Курскую область РФ.
Представитель Украины в Совбезе ООН Сергей Кислица заявил, что военные из КНДР, отправленные на помощь России для участия в войне против Украины, как ожидается, начнут принимать непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны уже в ноябре.
Командир Центра разведки министерства обороны Эстонии Антс Кивисельг выразил мнение, что участие военных КНДР в войне в Украине не вызовет существенных изменений, они только понесут большие потери.