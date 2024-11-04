Эксперты отмечают, что влияние Китая на Россию и КНДР ослабевает.

Китай часто выступает на одной стороне с Россией и КНДР в вопросах глобальной политики. Однако решение Северной Кореей направить тысячи солдат на фронт с Украиной ставит Китай перед дилеммой, проверяя пределы его способности влиять на соседей, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, Пекин больше всего беспокоит то, что участие северокорейцев в войне может привести к еще большему расширению военного партнерства между США, Западной Европой и их союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так как подобные партнерства могут помочь США найти союзников в любом потенциальном конфликте с Китаем из-за Тайваня.

Как отмечает директор Института международных исследований при Нанкинском университете Чжу Фэн, развертывание северокорейских войск в России неприемлемо для Китая. По его словам, это свидетельствует о расширении войны с Украиной, и Пекин может опасаться, что конфликт "теперь превратится в межконтинентальную войну".

Видео дня

Китай теряет влияние на союзников

Как считает научный сотрудник Корейского фонда при Немецком институте международных отношений и безопасности Эрик Баллбах, Китай может рассматривать прямую поддержку Россией стратегических вооружений Северной Кореи как "красную черту", однако даже в таком случае, его попытки приструнить любую из стран будут ограничены.

"Китай явно столкнулся с реальностью, что он теряет влияние на Пхеньян, в то время как Россия его приобретает", - сказал Баллбах.

Так, за последний год Ким Чен Ын сделал резкий сдвиг, уделив больше внимания России, чем Китаю. В этом году Ким отправил Путину более 10 писем от лидера к лидеру, что втрое превышает объем его переписки с Си. Кроме того, россияне могут отдыхать в Северной Корее, а китайцы - пока нет.

Как отмечает WSJ, Владимир Путин и Ким Чен Ын могут предложить друг другу то, чего не может Пекин: России нужна рабочая сила и боеприпасы для победы в войне с Украиной, а Пхеньяну - ноу-хау в области вооружений.

"Россия и Северная Корея друг для друга – как швейцарский нож, сделанный на заказ", - говорит Джон Парк, старший научный сотрудник Атлантического совета.

Как напоминает WSJ, Китай избегает критики вторжения России в Украину, называя его "кризисом", а не войной. При этом Пекин почти ничего не говорит о северокорейских войсках.

Представитель МИД Китая Линь Цзян, отвечая на прямой вопрос, сказал, что двусторонние отношения Северной Кореи и России - это "вопрос для них самих", и повторил, что Китай призывает все стороны к деэскалации ситуации и поиску политического решения.

По словам Майлза М. Ю, бывшего советника администрации Трампа по вопросам политики в Китае, позиция Китая разочаровывает Россию и Северную Корею, поскольку Пекин не желает публично заявлять о союзнических отношениях с двумя своими соседями.

Военные КНДР в Украине

В конце октября в Госдепе США заявили, что в России находится около 10 тысяч северокорейских военных, из них около 8 тысяч – в Курской области. Тогда сообщалось, что этот контингент уже в ближайшие дни может принять участие в боевых действиях.

Как заявил командир отделения 24-й отдельной штурмовой бригады (ОШБ) "Айдар" Станислав Бунятов, российские войска снизили активность в Курской области. Это может быть связано с перегруппировкой войск и заходом на позиции солдат КНДР.

Вас также могут заинтересовать новости: