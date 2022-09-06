26 августа Вооруженные Силы Украины "остановили эксплуатацию" Дарьевского моста на Херсонщине.

Спутник Planet Labs зафиксировал уничтоженную понтонну переправу в Дарьевке Херсонской области, которую русские оккупанты использовали для переброски войск и техники через реку Ингулец.

Об этом сообщает проект "Схемы".

На снимках за 5 сентября заметны значительные повреждения самого Дарьевского моста, рядом с которым оккупанты возвели понтонную переправу.

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Также можно увидеть и повреждения здания у речного причала, где с начала полномасштабного вторжения России стоит неидентифицированное судно.

Примерно в 250 метрах от переправы спутник также зафиксировал скопление российской военной техники и большое количество окопов.

Накануне в ВСУ подтвердили уничтожение этой переправы. Отмечалось, что ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 370 огневых задач по ПВО врага, районов сосредоточения сил и средств, станций РЛБ и понтонов недалеко от Дарьевки и вдоль Каховской ГЭС.

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Российские войска не оставляют намерений захватить Донбасс. За минувшие сутки ВСУ успешно отбили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцево, шахты Бутовка и Спартака.

Из-за увеличения обстрелов со стороны России Украина усиливает оборону границ Сумской и Черниговской областей для недопущения повторного наступления из РФ.

29 августа украинское военное командование официально заявило о начале контрнаступления на юге. Быстрых результатов достичь не удастся, ведь ее целью прежде всего является уничтожение логистических узлов оккупантов, поиски "болевых точек" РФ. Это, по мнению аналитиков из Института изучения войны, разрушает потенциал российской группировки и препятствует проведению запланированного Кремлем "референдума".

В то же время президент Владимир Зеленский намекнул, что контрнаступление касается не одного, а многих направлений.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже более 50 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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