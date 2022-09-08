Отмечается, что в Харьковской и Херсонской областях, где украинская армия проводит активные наступательные действия, оккупантам несладко.

Украинская армия перешла к активным наступательным действиям в районе Балаклеи Харьковской области. В результате чего ситуация для российских войск стала угрожающей, при чем не только на тактическом уровне, но и на оперативном.

Такую информацию озвучил военный эксперт Константин Машовец в эфире марафона FREEДОМ.

Так же, по его словам, активное наступление ВСУ продолжается и на юге Украины. В частности, в район Чкалово Херсонской области противнику удалось перебросить 2 недоукомплектованные БТГ.

"Но ССО Украины расширили немного этот плацдарм, что создало определенные угрозы всей группировке на Херсонско-Бериславском плацдарме. При этом в условиях, когда возможность доставки материально-технического снабжения противником затрудненна: есть трудности с подвозом боеприпасов, топлива и др., перспективы для российских войск выглядят не особо оптимистическими", - отметил Машовец.

Кроме того, как говорит Машовец, в оккупантов происходит небольшой переполох вдоль дороги с Марьянского на Берислав вдоль Днепра.

"Там есть небольшие неприятности, не могу пока конкретизировать. Там часть подразделения противника оказалась прижата к Днепру, и я не знаю, как они будут решать вопрос с эвакуацией или поставками этого подразделения", - интригует эксперт.

Так же, как отметил Машовец, по обеим сторонам дороги Николаев - Херсон идут активные бои. Там противник на прошлой неделе пытался контратаковать и перебросил туда 4 БТГ с левого берега, но не удачно.

"Бои продолжаются. Наступление ВСУ так же продолжается. Оно развивается небольшими темпами, но вполне уверенно и плавно части подразделений ВСУ продвигаются в сторону Херсона", - говорит Машовец.

Как писал УНИАН, в своем видеообращении президент Владимир Зеленский поздравил успехи украинских военных на Харьковщине и юге страны. Глава государства подчеркнул, что пока еще не время называть те или иные населенные пункты, в которые возвращается украинский флаг.

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