Подтвержденные потери врага составляют 30 военных и 2 боевые машины пехоты.

На Херсонщине уничтожено баржу с оккупантами и боевой техникой.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.

Назаров отметил, что подразделения ВСУ продолжают позиционные бои и методично наносят врагу потерь в логистике и управленческой деятельности, в чем существенно деморализуют личный состав оккупационных войск.

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"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано огневое поражение районов сосредоточения живой силы, вооружения, военной техники врага и пунктов управления. При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани (Херсонская область – УНИАН) уничтожено баржу с оккупантами и боевой техникой на борту. Огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы", - сообщил Назаров.

Подтвержденные потери врага составляют 30 военных и 2 боевые машины пехоты.

Спикер напомнил, что при попытке атаковать позиции ВСУ ударный вражеский вертолет К-52 был сбит силами противовоздушной обороны.

"Запасы боеприпасов врага уменьшены еще на 1 склад в Бериславском районе", - сказал он.

В то же время враг пытается удерживать занимаемые рубежи, нанося ракетно-артиллерийские и авиационные удары, как по позициям Сил обороны, так и по мирным населенным пунктам.

Назаров напомнил, что в течение ночи Бериславский район Херсонской области был обстрелян из тяжелой артиллерии, 5 ракет реактивной системы залпового огня "Смерч" выпущено по открытой местности в Баштанском районе Николаевщины.

Он добавил, что корабельное группировки врага в Черном море находится в постоянной готовности к применению 16 крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля ворвались в Украину. Противникам, в частности, удалось взять под контроль Херсон. Вооруженные Силы Украины дают достойный отпор противникам, под Херсоном из строя были выведены ряд мостов.

В конце августа стало известно, что ВСУ на Херсонщине начали контрнаступательные действия, противник несет серьезные потери. 6 сентября в оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что на юге нашей страны были уничтожены 35 противников и четыре вражеских боевых машины пехоты.

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