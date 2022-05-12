Корабельная группировка противника имеет переменный состав, но в постоянной готовности к нанесению ракетного удара находятся по меньшей мере пол сотни ракет морского базирования.

На Николаевщине и Херсонщине уничтожено за минувшие сутки 23 оккупанта, по два танка, БМП и вражеский склад боеприпасов.

Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка противника имеет переменный состав, но в постоянной готовности к нанесению ракетного удара находятся по меньшей мере пол сотни ракет морского базирования"- сказано в сообщении.

В ОК "Юг" отмечают, что на Николаевщине и Херсонщине враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже, но "ни атаковать, ни продвинуться ему наши подразделения не позволяют". "Зато, эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожено 23 рашисти, поражено 2 танка и 2 БМП, а также уничтожен вражеский склад боеприпасов на Херсонщине", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что по Одесской области враг вновь совершил ракетную атаку, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету.

Референдум в Херсоне: что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планировали в начале мая провести в оккупированной Херсонской области референдум с провозглашения так называемой "ХНР".

7 мая Подоляк отметил, что любые заявления России о "референдумах" и "народные республики" - абсолютно никчемные.

Он добавил, для освобождения области будет убито столько российских военных, сколько потребуется для полной деоккупации.

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