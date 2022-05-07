Он подчеркивает, что Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области - это Украина.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что любые заявления России о "референдумах" и "народных республиках" - совершенно ничтожны.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Любые заявления России о "референдумах, народных республиках", присоединении той или иной оккупированной части абсолютно ничтожны. Ничего этого не будет, кроме одного - увеличения количества уничтоженных оккупантов. Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области - это Украина", - подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планировали в начале мая провести в оккупированной Херсонской области референдум по провозглашению так называемой "Херсонской народной республики".

Разведка США сообщает, что Россия попытается "присоединить" Донецкую и Луганскую области до "середины мая", также в планах россиян аннексия Херсонской области и создания "ХНР".

РФ "может попытаться провести фиктивные референдумы, чтобы попытаться придать видимость демократической или избирательной легитимности".

Как сообщалось, недавние заявления оккупационной администрации в Херсоне о "невозможности" возвращения города под контроль Украины, вероятно, свидетельствуют о намерении России осуществить сильный политический и экономическое влияние в Херсоне в долгосрочной перспективе.

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