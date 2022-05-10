Первого президента Украины не стало на 89 году жизни

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в кругу семьи.

"Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины", - идет речь в сообщении.

Смерть Кравчука в своем Telegram-канале подтвердила народный депутат Украины Ирина Геращенко.

"Умер Леонид Кравчук", – написала она.

Других подробностей Геращенко не привела.

Напомним, в конце июня 2021 года стало известно, что состояние здоровья Леонида Кравчука ухудшилось. Впоследствии стало известно, что Кравчука прооперировали в Киевском центре сердца.

После операции Кравчука отправили на реабилитацию в Германию.

СМИ писали, что Кравчук перенес операцию на сердце, находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Недавно журналисты узнали, что состояние 87-летнего Кравчука улучшилось. Впоследствии эту информацию подтвердил Алексей Арестович - спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, которую возглавляет Кравчук.

10 января 2022 года Леонид Кравчук отметил 88-летие.

Справка УНИАН. Леонид Кравчук был первым президентом независимой Украины в 1991-1994 годах.

Вместе с Борисом Ельциным, президентом России, и Станиславом Шушкевичем, первым лидером независимой Беларуси, который скончался на прошлой неделе, Кравчук принимал участие в подписании Беловежских соглашений, положивших конец существованию СССР.

В июле 2020 года Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Он сменил на этом посту второго президента Украины Леонида Кучму.

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