Волошин заверил, что Малые Щербаки остаются под контролем Сил обороны Украины.

В Запорожской области, на Ореховском направлении, российская армия не имеет успехов. Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, отвечая на вопрос о том, соответствуют ли действительности данные на картах DeepState, которые обозначили село Малые Щербаки как "серую зону".

По его словам, ситуация в районе населенных пунктов Степное и Лобково в Запорожье остается напряженной, где российские оккупанты проводят штурмовые действия.

"Действительно, это довольно напряженный участок линии боевого соприкосновения на Ореховском направлении. Враг там пытается проводить свои штурмовые действия, враг пытается прорваться в направлении Степного и Лобкового. Там постоянно продолжаются боевые столкновения. Относительно Малых Щербаков - они находятся под контролем Сил обороны Украины, - подчеркнул военный.

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По его словам, сообщения об "успехах" оккупантов на этом направлении не соответствуют действительности.

"Враг, возможно, хочет получить какие-то победы, поэтому заявляет в своих медиа о том, что он взял под контроль там Малые Щербаки. Но это неверно и побед у него на этом направлении нет вообще, он пытается выдать желаемое за действительное. Ни одной позиции на этом направлении Силы обороны Украины не потеряли", - подчеркнули Волошин.

Ситуация на юге - новости

Как писал УНИАН, директор Defense Express Сергей Згурец ранее говорил, что происходит определенная активизация российских атак на Запорожском направлении.

В частности, россияне активизировались на направлении от Пятихаток, Малых Щербаков и Щербаков, десантные подразделения РФ осуществляли атаки на ряд населенных пунктов на Запорожском направлении, в частности на Степное. По данным Згурца, там есть небольшое продвижение противника на одном из участков.

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