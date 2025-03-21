Только на Ореховском направлении с начала весны враг провел более 150 штурмов.

На юге Украины ситуация обостряется - враг применяет "ползучую" тактику, чтобы продвинуться на Приднепровском направлении и на Запорожье. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, ситуация на юге все больше обостряется, ведь враг продолжает обстрелы, удары дронами, авиационные удары. В частности, за последние сутки зафиксировано более 20 ударов управляемыми авиационными бомбами. Увеличивается количество ударов неуправляемыми авиационными ракетами.

Также Волошин отметил, что штурмы противника довольно подготовлены, враг хочет получить определенное тактическое преимущество, чтобы развивать свои дальнейшие боевые действия. Спикер добавил, что в частности на Ореховском направлении с начала весны враг провел более 150 боевых столкновений.

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"150 штурмов - это серьезное количество... Они стали более настойчивыми... Враг стремится занять определенные плацдармы и господствующие высоты, которые расположены возле населенных пунктов Степное и т.д. и выйти на территорию, которая позволит осуществлять и артиллерийские обстрелы пригорода Запорожья", - сказал спикер.

Кроме того, если враг сможет взять под контроль эту территорию, то будет осуществлять огневое воздействие на автомобильные дороги, которые ведут от Запорожья на восток Украины, и несколько населенных пунктов.

Волошин рассказал, что каждое боевое столкновение длится от, условно говоря, 10 минут до нескольких часов. Обычно, противник сначала проводит массированный артобстрел, применяет авиабомбы и РЭБ, чтобы "придавить" украинские БПЛА. Как пояснил военный, таким образом, противник создает так называемый "коридор", по которому пытаются продвинуться штурмовые группы, чтобы подойти к позициям ВСУ и закрепиться там.

Волошин назвал такую тактику россиян "ползучей", но противник не собирается от нее отказываться, потому что она на определенных направлениях имеет некоторый успех. Подобная тактика применяется и во время форсирующих действий на Приднепровском направлении, где враг пытается захватить соответствующие плацдармы для обустройства огневых "точек", в запорожских степях и в харьковских лесах. В то же время по состоянию на сейчас украинская разведка не обнаружила скопления войск противника, которого было бы достаточно для наступления на Запорожье.

По словам военного, погодные условия способствуют активизации врага, который применяет все больше различных дронов.

Ситуация на фронте

Как писал УНИАН, ранее представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин отмечал, что ситуация на юге становится все более угрожающей. В частности, противник начинает обострять обстановку, увеличивает количество штурмов и обстрелов. Это касается Приднепровского направления и Запорожья - Запорожского, Гуляйпольского и Ореховского направлений.

Также мы рассказывали, что в боях за руины Волчанска на Харьковщине оккупационные войска пытаются использовать уцелевшие подземные коммуникации для накопления сил, чтобы потом идти на штурмы. Но до сих пор особого результата это не дало.

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