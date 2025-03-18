У врага есть незначительное продвижение - на расстояние до километра.

В марте происходит определенная активизация вражеских атак на Запорожском направлении. Об этом сказал директор Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

Он отметил, сейчас преждевременно делать выводы о подготовке российских оккупантов к наступлению на Запорожье.

"Это активизация группы войск РФ "Днепр", которая долгое время ничем серьезным не занималась", - добавил эксперт.

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По его словам, эта активизация совпала с политическими реалиями.

"Враг пытается откусить любые участки нашей территории на фоне возможного прекращения огня. Думаю, что это не произойдет", - сказал Згурец.

Он рассказал, что противник активизировался на направлении от Пятихаток, Малых Щербаков и Щербаков, то есть на расстоянии где-то 11 километров. По его словам, российские десантные подразделения осуществляли атаки на ряд наших населенных пунктов на Запорожском направлении, в частности на Степное и Малые Щербаки. По его словам, по определенной информации, там есть определенное продвижение оккупантов до одного километра на одном из участков. Он отметил, что со стороны Сил обороны Украины происходят действия, чтобы не допустить дальнейшего продвижения. Згурец подчеркнул:

"Думаю, что на самом деле это не мощное наступление, а это проба сил российской стороны, чтобы создать предпосылки для еще одного угрожающего направления и, возможно, заставить украинские войска перебрасывать резервы на эти участки".

Война в Украине - ситуация на Запорожском направлении

Как сообщал DeepState, враг с начала марта пытается прорвать линию обороны Пятихатки-Малие Щербаки.

Отмечалось, что противник фиксировался и в районе Степного, где он пытается выйти и закрепиться на автодороге. Аналитики отмечали, что пока удается Силам обороны артиллерией и другими средствами огневого воздействия сдерживать оккупантов, но враг приблизился к трассе.

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