Силы ПВО сбили 24 вражеских БПЛА.

Сегодня ночью оккупанты нанесли удар 27-ю ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" из Крыма и Курской области, сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что украинским защитникам удалось поразить 24 "Шахеда" в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской областях.

"К отражению воздушного нападения привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, ПВО Сухопутных войск, подразделения радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

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Что известно о последствиях атаки

Сообщается, что враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумщины, были обесточены населенные пункты области в нескольких районах. Кроме того, по сообщению Сумского водоканала, в связи с обесточиванием временно была прекращена подача воды в город.

Российские атаки по Украине

В ночь на 5 июля российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА, силы ПВО сбили все вражеские беспилотники. В Макаровской общине Киевской области обломки сбитых российских "шахедов" упали на частные дома и автомобиль.

Днем 5 июля россияне сбросили на Селидово две управляемые авиабомбы, погибли по меньшей мере 5 человек, еще 8 получили ранения.

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