Российские дроны были сбиты в ряде украинских областей.

В ночь на 5 июля российские оккупанты атаковали Украину 32-мя ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

Об этом сообщили Воздушные силы. "Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы", - детализировали в Воздушных силах.

В частности, в течение ночи защитниками неба сбиты все 32 "шехеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

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"Спасибо за стопроцентный результат!", - написал командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Ночная атака дронов

В ночь на 5 июля оккупанты снова атаковали Украину дронами. Воздушные силы ВСУ после 22:30 объявили воздушную тревогу. Фиксировалось движение ударных российских беспилотников в ряде областей Украины. Отбой был объявлен только после 5 утра.

В общем оккупанты почти каждую ночь атакуют Украину дронами. В ночь на 4 июля оккупанты запустили несколько волн "шахедов " на Киев. Все "шахеды", которые атаковали столицу, уничтожила противовоздушная оборона.

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