В частности, поступила информация о двух погибших и двух раненых в Селидово.

В результате очередных ударов российских оккупантов по Донецкой области более 20 человек были ранены, а еще четверо - погибли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Один человек погиб и один ранен в результате обстрела Украинской. Сегодня днем россияне обстреляли город из "Смерчей". Поврежден частный дом, инфраструктурный объект и два предприятия", - отметил он.

Филашкин подчеркнул, что Селидовская громада постоянно подвергается вражеским ударам, поэтому оставаться здесь опасно, как и на остальной территории Донецкой области.

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Впоследствии председатель ОВА заявил, что по меньшей мере один человек погиб и 20 были ранены в результате обстрела Комара в Волновахском районе.

"Россияне сбросили на село три управляемые авиабомбы - убили 32-летнюю женщину. Повреждены 13 частных домов, четыре магазина, две многоэтажки, два объекта инфраструктуры и админздание", - написал Филашкин.

Кроме того, подчеркнул он, поступила информация о двух погибших и двух раненых в Селидово.

"Каждый город и село Донетчины всегда находится под угрозой вражеских обстрелов. Оставаться здесь опасно!" - еще раз подчеркнул глава ОГА.

Обстрелы россиянами Украины

Как сообщал УНИАН, 3 июля РФ атаковала Днепр ракетами и дронами. В городе прогремели несколько взрывов. В целом было слышно около десяти взрывов.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины проинформировали, что враг атаковал Днепропетровскую область тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными беспилотниками типа "Shahed".

В тот день председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил о четырех погибших в результате обстрела города. 27 человек пострадали, из них 11 были госпитализированы, двое - в тяжелом состоянии.

Сегодня, 5 июля, он сообщил, что в Днепре увеличилось количество жертв в результате удара РФ 3 июля - в больнице умерла еще одна пострадавшая. Женщине было 72 года. По словам главы ОВА, количество жертв из-за российской атаки увеличилось до восьми.

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