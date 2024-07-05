Обломки сбитых "шахедов" упали на жилые дома.

В Макаровской громаде Киевской области обломки сбитых российских "шахедов" повредили частные дома и автомобиль.

Как уточнил Макаровский голова Вадим Токарь в Telegram, обошлось без пострадавших. "Сегодня ночью Макаровская громада была атакована вражескими БПЛА. По результатам ночной атаки, в одном из населенных пунктов громады обломками БПЛА были повреждены 6 частных домов и 1 автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены двери, крыши. Погибших и пострадавших нет".

Токарь добавил, что все службы работают на месте происшествия.

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Ночная атака дронов

Воздушные силы ВСУ после 22:30 объявили воздушную тревогу. Фиксировалось движение ударных российских беспилотников в ряде областей Украины. Отбой был объявлен только после 5 утра.

В общем оккупанты почти каждую ночь атакуют Украину дронами. В ночь на 4 июля оккупанты запустили несколько волн "шахедов " на Киев. Все "шахеды", которые атаковали столицу, уничтожила противовоздушная оборона. Враг запустил дроны с территории Курской области РФ. К Киеву "шахеды" приближались волнами и с разных направлений. ПВО отработала результативно, уничтожив все дроны на подступах к столице. В Киеве, предварительно, без жертв и разрушений.

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