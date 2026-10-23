В Украину могла попасть зараженная колбаса из Польши: что в ней обнаружили

В трех видах польской салями производства Bell Polska обнаружили бактерию Listeria monocytogenes, которая может вызвать опасную инфекцию – листериоз. Польские санитарные службы сообщили об изъятии продукции из магазинов, а украинских потребителей призывают проверять маркировку колбасы. Об этом сообщила Главная санитарная инспекция Польши (GIS).
Опасную бактерию обнаружили в ходе лабораторного исследования образцов одного из продуктов. Изъятию подлежит салями в упаковках весом 250 граммов с номером партии 11061.
Речь идет о трех видах продукции:
- Salami musli – срок годности до 3 января 2027 года;
- Salami z pieprzem – срок годности до 1 января 2027 года;
- Salami meksykańskie – срок годности до 1 января 2027 года.
Чем опасна зараженная колбаса
Производитель под контролем польских служб уже изымает соответствующую продукцию из продажи. Потребителям рекомендуется внимательно проверять упаковки и не употреблять салями из указанной партии.
Если после употребления продукта появились симптомы заболевания, необходимо немедленно обратиться к врачу.
Бактерия Listeria monocytogenes вызывает листериоз – инфекционное заболевание, которое может протекать в тяжелой форме. Особую опасность оно представляет для беременных женщин, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.
На что следует обратить внимание украинцам
По имеющейся информации, продукция этого производителя продается также в некоторых украинских супермаркетах. Поэтому покупателям в Украине рекомендуют проверять название продукта, вес упаковки, номер партии и срок годности.
Если у вас есть салями Bell Polska весом 250 граммов с номером партии 11061, не употребляйте его в пищу.
В то же время в предоставленном сообщении не уточняется, подтверждено ли поступление именно зараженной партии в украинские магазины.
Как делают настоящую салями
Как сообщал УНИАН, колбаса салями изготавливается дольше, чем ряд других колбасных изделий, поэтому может стоить дороже. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии мяса и мясных продуктов Национального университета пищевых технологий Василий Пасичный рассказал УНИАН, в чем заключается особенность салями, как ее изготавливают и можно ли назвать этот продукт полезным.
Сальами отличается от других колбас тем, что при ее производстве происходит контролируемая ферментация. Эта колбаса бывает сырокопченой, сыровяленой и варено-копченой. Подробности – в материале.