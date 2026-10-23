В Украину могла попасть зараженная колбаса из Польши: что в ней обнаружили

Изъятию подлежат три вида колбасы, а покупателей призывают проверять номер партии и не употреблять потенциально опасный продукт.

В трех видах польской салями производства Bell Polska обнаружили бактерию Listeria monocytogenes, которая может вызвать опасную инфекцию – листериоз. Польские санитарные службы сообщили об изъятии продукции из магазинов, а украинских потребителей призывают проверять маркировку колбасы. Об этом сообщила Главная санитарная инспекция Польши (GIS).

Опасную бактерию обнаружили в ходе лабораторного исследования образцов одного из продуктов. Изъятию подлежит салями в упаковках весом 250 граммов с номером партии 11061.

Речь идет о трех видах продукции:

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Salami musli – срок годности до 3 января 2027 года;

Salami z pieprzem – срок годности до 1 января 2027 года;

Salami meksykańskie – срок годности до 1 января 2027 года.

Чем опасна зараженная колбаса

Производитель под контролем польских служб уже изымает соответствующую продукцию из продажи. Потребителям рекомендуется внимательно проверять упаковки и не употреблять салями из указанной партии.

Если после употребления продукта появились симптомы заболевания, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Бактерия Listeria monocytogenes вызывает листериоз – инфекционное заболевание, которое может протекать в тяжелой форме. Особую опасность оно представляет для беременных женщин, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

На что следует обратить внимание украинцам

По имеющейся информации, продукция этого производителя продается также в некоторых украинских супермаркетах. Поэтому покупателям в Украине рекомендуют проверять название продукта, вес упаковки, номер партии и срок годности.

Если у вас есть салями Bell Polska весом 250 граммов с номером партии 11061, не употребляйте его в пищу.

В то же время в предоставленном сообщении не уточняется, подтверждено ли поступление именно зараженной партии в украинские магазины.

Как делают настоящую салями

Как сообщал УНИАН, колбаса салями изготавливается дольше, чем ряд других колбасных изделий, поэтому может стоить дороже. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии мяса и мясных продуктов Национального университета пищевых технологий Василий Пасичный рассказал УНИАН, в чем заключается особенность салями, как ее изготавливают и можно ли назвать этот продукт полезным.

Сальами отличается от других колбас тем, что при ее производстве происходит контролируемая ферментация. Эта колбаса бывает сырокопченой, сыровяленой и варено-копченой. Подробности – в материале.

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