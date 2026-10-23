Мошенники могут снимать деньги с просроченных банковских карт: как работает схема

Просроченные карты могут оставаться уязвимыми из-за недостатка в системе проверки платежей.

Банковская карта, срок действия которой давно истек, не всегда становится непригодной для использования. Исследователи из Массачусетского университета в Амхерсте обнаружили уязвимость, которая при определенных условиях позволяет проводить платежи такими картами. Эту лазейку могут использовать мошенники, в частности для операций с похищенными или уже замененными картами, пишет Raketa.

Проблема заключается в том, что срок действия физической карты и связанного с ней банковского счета не обязательно совпадают. Например, даже после истечения срока действия карты на нее все еще могут поступать возмещения. Это побудило исследователей проверить, можно ли использовать такие карты для оплаты покупок.

Как работает опасная схема

Исследователи использовали два обычных смартфона и специальное программное обеспечение, чтобы обойти проверку платежного терминала.

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Один телефон активирует карту и передает ее данные, а другой изменяет информацию о сроке действия перед отправкой данных на платежный терминал. В результате система получает будущую дату окончания срока действия, хотя сама карта уже недействительна.

По словам исследователей, такая схема может сработать из-за недостаточной защиты данных о сроке действия. Кроме того, цифровой сертификат, связанный с картой, иногда остается действительным дольше, чем указана на ней дата. Это может позволить провести транзакцию даже после истечения срока действия карты.

Исследователям удалось проверить этот метод в лабораторных условиях, а также в местных ресторанах и магазинах.

Как защитить свои деньги

Уязвимость касается не всех кредитных карт. В то же время цифровые кошельки обладают дополнительными механизмами безопасности, которые делают их более устойчивыми к такого рода атакам.

Результаты исследования представили Раджа Хаснаин Анвар и Таки Раза из Массачусетского университета в Амхерсте на конференции по кибербезопасности USENIX Security 2026. Исследователи также сообщили о проблеме крупных компаний, выпускающих кредитные карты.

Специалисты рекомендуют не выбрасывать просроченные банковские карты в мусор, а уничтожать их. Также стоит регулярно проверять операции по счетам, в частности по тем, которые уже закрыты.

Другие финансовые новости – что нужно знать

Как сообщал УНИАН, открывая банковскую карту, клиенты не всегда подозревают, что впоследствии могут платить за переводы в другие банки, снятие наличных, SMS-уведомления или даже обслуживание неактивного счета.

Дополнительные расходы могут возникать и при расчетах за рубежом, а рекламные обещания бесплатного обслуживания не всегда означают, что все операции будут без комиссии. Подробнее о скрытых платежах – в материале.

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