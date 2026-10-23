Вестибюль № 2 в направлении "Лесной" пока остается закрытым.

В Киеве станция метро "Черниговская" частично возобновила работу после российской атаки.

Как сообщил "Киев24", сегодня для пассажиров открыт вестибюль №1 в направлении станции "Дарница". Он будет работать с 5:31 до 23:27, тогда как вестибюль №2 в направлении "Лесной" пока остается закрытым.

Закрытие станции "Черниговская"

19 октября в результате российской атаки на Киев была повреждена станция метро "Черниговская". В частности, пострадали фасад, платформенная зона, пути, контактная рельса, а также системы электроснабжения и управления движением. Из-за повреждений станцию временно закрыли для пассажиров, а поезда красной линии курсировали мимо нее без остановки.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, как будут курсировать поезда на красной ветке метро из-за повреждений станции "Черниговская". По его данным, поезда будут проходить мимо этой станции без остановки до завершения ее ремонта. Мэр добавил, что во время воздушных тревог работники вынуждены прерывать работу и уходить в укрытие, что сказывается на темпах восстановления.

Эксперт Евгений Дикий объяснил, действительно ли россияне целились в станцию метро "Черниговская". По его мнению, вряд ли враг хотел целенаправленно нанести удар по станции высокоточным оружием, ведь "тогда это был бы действительно очень неразумный выбор объекта". Разве что, предположил он, РФ могла действовать таким образом с целью запугивания.

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