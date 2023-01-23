Сейчас все супермаркеты в городе работают под российскими брендами.

Черешневая столица Украины, город зелени и красоты, в который россияне вцепились своими когтями. 24 февраля 2022 года жители Мелитополя Запорожской области проснулись от ужасных взрывов, Россия бомбила аэродром и дома мирных людей. Скоро захватчики захватили админздания.

Как говорится в сюжете "Сніданку з 1+1", мирными протестами мелитопольцы ежедневно напоминали оккупантам, на чьей они земле. Повлиять на массовые акции удалось только оружием и запугиванием.

"Летали дроны, записывали лица людей, и потом через некоторое время через программу распознавания лиц начали отлавливать людей", — рассказывает Ольга, коренная жительница Мелитополя. Она уехала из оккупации, но общается с теми, кто остался в городе.

Сейчас дом Ольги, как и десятки других, присвоили российские военные. Без каких-либо предупреждений у нее забрали дом и все имущество.

Местная жительница рассказывает, что самое сложное в Мелитополе было в первые месяцы оккупации, когда российским военным было что грабить в магазинах, к мародерству поощряли и местных жителей.

Сейчас все супермаркеты в городе работают под российскими брендами. Полупустые полки, заполненные преимущественно российской продукцией, ассортимент там вообще бедный. Люди выживают за счет рынков. Работы у местных практически нет, зарабатывают в основном коллаборанты, а тем, кто отказался от сотрудничества с оккупантами, сейчас сложнее всего.

Цены в Мелитополе космические: в то время, когда на подконтрольной Украине территории яйца стоили 50 гривень, в этом городе их стоимость достигала 150 грн. Сложная ситуация и в аптеках: местные жители жалуются на качество российских лекарств. Говорят, что покупают их только в крайнем случае.

Мелитопольцы признаются, что у оккупантов не хватает профессиональных кадров, поэтому учителями здесь стали и уборщицы, и мастера маникюра. Поэтому детям приходится доучиваться онлайн с настоящими учителями.

Ольга рассказывает, что после оккупации в городе начали появляться гражданские россияне. Их завезли и поселили в украденные у украинцев дома. Однако после освобождения Херсона россияне наконец задумались над своим будущим, а вера мелитопольцев в победу Украины стала крепче.

Ситуация в Мелитополе

Ранее мэр Мелитополя Федоров сообщал, что российские оккупанты превратили город в военную базу и хаб для "двухсотых". По его данным, морг населенного пункта переполнен телами оккупантов. В городе распространяют рекламу похоронного бюро по отправке двухсотых в Россию.

Отметим, что в последнее время в Мелитополе участилась "бавовна", там регулярно прилетает по местам скопления российских оккупантов.

Экс-командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес считает, что для освобождения временно оккупированного Мелитополя приоритетом является прекращение движения российской логистики через Мариуполь и Мелитополь в Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: