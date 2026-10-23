Немецкий электрический дрон разогнался до рекордных 777 км/ч: он может помочь Украине

Немецкая компания Quantum Systems заявила, что ее экспериментальный электрический беспилотник Apex Recordhunter во время испытаний достиг скорости 777 км/ч. Если результат официально подтвердят, это станет новым рекордом в соответствующей категории. Разработка также помогает совершенствовать технологии беспилотников-перехватчиков, в частности предназначенных для борьбы со скоростными воздушными целями, пишет WP Tech.
Apex Recordhunter разработала внутренняя экспериментальная команда Quantum Systems в Германии. Работа над проектом длилась около года. Беспилотник создавали не для непосредственного использования в операциях, а для исследования возможностей электродвигателей, управления энергией и стабильности полета на высоких скоростях.
Во время предыдущей попытки в июне этот же аппарат разогнался до 699 км/ч. Тогда этот результат также считался неофициальным рекордом для электрических дронов.
Главной особенностью Apex Recordhunter являются специальные аккумуляторные элементы, разработанные дочерней компанией Porsche. Производитель не раскрывает подробных характеристик аккумулятора, двигателя и системы передачи мощности.
На скорости 777 км/ч важно не только обеспечить достаточную мощность, но и сохранить стабильность полета, а также эффективно использовать энергию.
Почему рекорд еще не подтвердили
Несмотря на заявленный результат, скорость 777 км/ч пока не получила официального подтверждения. Для признания рекорда необходимо провести обратный полет, чтобы учесть влияние ветра на результаты измерений.
Данные, собранные в ходе испытаний, Quantum Systems планирует использовать для совершенствования электрических силовых установок и будущих конструкций беспилотников.
Компания также отмечает, что технологии, разрабатываемые в рамках проекта Apex, могут помочь в работе над беспилотниками-перехватчиками. Такие аппараты предназначены для борьбы с быстро движущимися воздушными угрозами.
В качестве примера вызовов для разработчиков компания приводит российские беспилотники "Герань", скорость которых, согласно приведенным в материале данным, может составлять 500–600 км/ч.
Quantum Systems сообщает, что работает над усовершенствованием систем перехвата в сотрудничестве с украинским производителем WIY Drones и другими партнерами.
Quantum Systems поставляет беспилотники в Украину
Немецкая компания известна, в частности, разведывательными беспилотниками Vector, которые широко используются украинской армией.
Кроме того, согласно предоставленному материалу, компания недавно подписала контракт на поставку 15 тысяч беспилотников-перехватчиков "Стрела" Национальной гвардии Украины.
Кроме того, Quantum Systems завершила раунд финансирования на сумму 1,2 миллиарда долларов, что должно обеспечить дальнейшее технологическое развитие.