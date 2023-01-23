Их потенциала хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве более 80 ракет.

В России осталось до 20% от довоенных запасов высокоточных ракет – примерно 550 единиц. Из-за дефицита оккупанты начали комбинировать их с дронами-камикадзе и перерабатывает ракеты С-300 и С-400 для запусков "земля-земля".

Как заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "Delfi", потенциала россиян хватит для двух-трех массированных ударов.

"У них есть "Искандеры", есть Х-101, Х-555. По нашим подсчетам, в России осталось не более 20% от довоенных запасов и того, что было произведено во время войны. Это примерно 550 единиц. Их потенциала хватит на проведение двух-трех массированных ударов в количестве более 80 ракет. Прошлый удар составлял менее 30 высокоточных ракет. Это означает, что у них есть дефицит, они не успевают пополнять арсенал", - заявил Скибицкий.

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По его словам, оккупанты пошли другим путем: чтобы покрыть такой дефицит они теперь используют дроны-камикадзе, как иранского производства, так и свои.

Кроме того, они начали переделывать ракеты С-300 и С-400 и запускать их как ракеты "земля-земля". Как отметил Скибицкий, "это не точное оружие, но разрушительное".

Ракетный арсенал России

Россия регулярно прибегает к массированным ракетным ударам по Украине. Впрочем, в последнее время значительно снизилось применение высокоточных ракет. Полковник Роман Свитан отмечал, что Россия за год может изготовить крайне мало ракет, ведь санкции сильно ударили по ВПК.

Россия испытывает дефицит ракет, но все равно пытается делать вид, будто у них много запасов, заявляли в украинской разведке.

Ранее авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что РФ может производить 100-120 крылатых ракет в месяц.

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