Аналитики отметили, что работы стартовали после 10 января.

Российские оккупанты формируют линии обороны возле аэродрома во временно оккупированном Бердянске. При этом на территории есть летательные аппараты.

Аналитики Defense Express исследовали спутниковые снимки Planet Labs, которые сделали 27 января. На фото видно, что по 15-км периметру аэродрома обустроены линии обороны – окопы, траншеи, позиции и укрытия для техники, а также установлены противотанковые надолбы.

При этом противотанковые надолбы установлены в три ряда. Они окружают примерно 30% аэродрома. Работы стартовали после 10 января.

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Кроме того, траншеи вырыли тяжелой техникой. Местами ведутся работы по обустройству окопов.

Также аналитики идентифицировали на аэродроме девять летательных аппаратов - восемь вертолетов и один БПЛА типа "Форпост".

Ситуация в Запорожской области - что известно

Российские оккупанты несут огромные потери и терпят поражение. Заявления Москвы об успехаха в Запорожской области является ложью. По мнению аналитиков Института изучения войны, таким образом россияне пытаются отвлечь внимание от разгрома под Бахмутом.

По словам главы объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгения Ерин, на Запорожском направлении у оккупантов пока нет достаточных сил, чтобы идти в наступление.

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