Известно, что троих человек госпитализировали.

Во временно оккупированном Бердянске взлетела на воздух машина с российской регистрацией. По предварительным данным, в ней находилась женщина из запрещенной ОПЗЖ Валентина Мамай.

Как сообщает Телеграм-канал "Гнилая черешня", машина взорвалась вблизи 5 школы Бердянска на улице Руденко. Автомобиль якобы принадлежит экс-депутату городского совета от ОПЗЖ Валентине Мамай.

Предательница сотрудничала с россиянами почти с первого дня вторжения, выдавала оккупантам ветеранов и бойцов АТО/ООС.

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Сейчас Мамай руководит Бердянской службой защиты животных. Здание службы также расположено на улице Руденко. По предварительной информации, Мамай и два пассажира авто после взрыва госпитализированы.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" отметил, что ждет подтверждения информации о подрыве машины бердянской коллаборантки.

"Но все предатели и пособники российских оккупантов должны знать. Приговор у вас один", - отметил "Штирлиц".

Что происходит в Запорожской области

На протяжении последних месяцев русские усиливали свои войска на этом направлении. Так, в Мелитополь прибыли "кадыровцы". На фоне участившихся атак оккупационная "администрация" начала с особой силой охотиться на участников украинских подпольщиков.

В украинской разведке сообщали, что РФ может начать новое наступление в Запорожской области. Увеличение интенсивности боев ожидают между весной и летом, так как армии РФ непросто перебрасывать войска.

Недавно в Бердянске прогремел мощный взрыв. В результате инцидента один человек погиб - это один из главных коллаборантов.

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