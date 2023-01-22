Российские оккупанты осуществляют определенные попытки улучшить свое тактическое положение.

На Запорожском направлении у российских захватчиков пока нет достаточных сил и способности идти в полномасштабное наступление.

Об этом сказал руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона. По его словам, ситуация остается стабильной, но сложной, потому что враг продолжает обстрелы гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры.

"Что касается накопления сил (российских оккупантов - УНИАН), можно сказать, что действительно осуществляются определенные усиления на отдельных направлениях. Так, в целом группировка противника на Запорожском направлении была довольно усилена по сравнению с недавним временем. Вместе с тем, говорить о создании какой-то мощной группировки, способной на полномасштабное наступление, нельзя", - сказал Ерин.

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По его словам, "в настоящее время враг осуществляет небольшими группами определенные попытки улучшить свое тактическое положение".

Как отметил Ерин, кое-где оккупантам удавалось продвигаться, но все такие попытки были остановлены. "Враг вынужден был отступить... В настоящее время положение наших войск не изменилось", - добавил он.

Он уточнил, что российские оккупанты пока не имеют достаточных сил для полномасштабного наступления, но, скорее всего, противник будет осуществлять попытки продвижения небольшими группами с целью улучшения своего тактического положения на отдельных участках фронта.

"Также это создаст определенное напряжение на Запорожском направлении, что сделает невозможным переброску наших войск на более угрожающие направления. Это тоже мы должны учитывать. Но вместе с тем, отвергать возможность усиления военной группировки противника и совершения более активных действий - мы этого не исключаем. Поэтому, готовимся к любому развитию событий, и готовы дать отпор врагу", - сказал он.

Война в Украине - ситуация на Запорожье

Как сообщал УНИАН, на Запорожском направлении российские оккупанты малыми группами до 10 человек штурмуют украинские позиции. На отдельных направлениях противник имел определенные частичные успехи, но в настоящее время все позиции восстановлены, противник отброшен на прежние свои позиции.

Между тем, Генштаб Вооруженных сил Украины потролил россиян за информацию о якобы "успехах" РФ на Запорожском направлении, показав видео уничтоженной техники россиян. В Генштабе отметили, что пока российские пропагандисты в своем больном воображении "захватывают" населенные пункты Запорожской области, украинские воины спокойно и уверенно уничтожают вражескую технику и живую силу и занимают позиции противника.

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